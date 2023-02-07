مطار دمشق الدولي يستقبل مساعدات عراقية للمتضررين من الزلزال

أعلنت وزارة الخارجية العراقية، وصول طائرتين عراقيتين إلى «مطار دمشق الدولي»، تحملان مساعدات إغاثية للمتضررين من الزلزال الذي شهدته البلاد، فجر أمس الاثنين، مشيرة إلى وجود جسراً جوياً عراقياً لتقديم المساعدات الإنسانية للأشقاء السوريين.

ما أصاب سوريا أصاب الجميع

وقال رئيس الدائرة العربية في وزارة الخارجية العراقية الدكتور أسامة مهدي غانم، إن ما أصاب سوريا أصاب الجميع، مضيفا في تصريح لوكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، إن البلاد ستخرج قوية كما كانت دائماً.

إقامة جسر جوي إلى سوريا

وكان مكتب رئيس الوزراء العراقي الإعلامي، أعلن في وقت سابق، إقامة جسر جوي إلى سوريا، لإرسال المساعدات الإغاثية العاجلة على خلفية الزلزال المدمر الذي ضرب البلاد.

وأضاف غانم،أن الطائرتين العراقيتين تحمل كل منهما نحو 70 طناً من المواد الغذائية والطبية والبطانيات والمستلزمات الضرورية، موضحا أن غدا الأربعاء ستنطلق من العاصمة «بغداد» قافلة للوقود.

وفي وقت سابق، بحث المندوب السوري الدائم لدى منظمة «الأمم المتحدة» السفير بسام صباغ، مع الأمين العام أنطونيو جوتيريش دعم جهود بلاده لمواجهة تداعيات الزلزال المدمر، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.