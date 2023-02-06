روسيا تؤكد سلامة منشآتها العسكرية في سوريا بعد زلزال «كهرمان»

أكدت وزارة الدفاع الروسية، قبل قليل، سلامة المنشآت والقواعد العسكرية التابعة لها في سوريا، في أعقاب الزلزال المدمر، الذي ضرب جنوب تركيا وشمال غرب سوريا فجر اليوم، وبلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وأدى إلى سقوط ما يزيد على 237 قتيلاً في سوريا، و284 وفاة في تركيا، بالإضافة إلى تدمير آلاف المباني في كلا الدولتين.

لا أضرار بالمنشآت العسكرية الروسية

وجاء في بيان لوزارة الدفاع الروسية، أوردته قناة «روسيا اليوم»، أن كافة الخدمات التابعة لها على أراضي الجمهورية العربية السورية، تسير على نحو طبيعي، ولا يوجد أي أضرار بالمرافق الروسية العاملة هناك في أعقاب زلزال فجر الاثنين، وأضاف البيان أن «القوات الروسية تعمل بشكل طبيعي، وأفراد القوات المسلحة الروسية يؤدون مهامهم الوظيفية على أكمل وجه، ولا يوجد أي تدمير أو أضرار بالمنشآت العسكرية الروسية».

قاعدة «حميميم» قاعدة رئيسية للقوات الروسية

وتنشر روسيا مجموعات من قواتها المسلحة في سوريا، بموجب اتفاق بين البلدين تم توقيعه في أغسطس 2015، حيث تشارك القوات الروسية في تنفيذ ضربات جوية وعمليات برية ضد جماعات مسلحة، ويمنح الاتفاق الحق للقوات العسكرية الروسية باستخدام قاعدة «حميميم»، جنوب شرق مدينة اللاذقية، كمركز عمليات رئيسي في سوريا.

وضرب زلزال قوي ولاية «كهرمان مرعش» في جنوب تركيا، في وقت مبكر من فجر الاثنين، بلغت شدته 7.4 درجة على مقياس ريختر، وتسبب في حدوث أضرار بالغة بعدد من المدن والمحافظات السورية، حيث أكدت وزارة الصحة في دمشق، وفق بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية «سانا»، أن معظم الضحايا في محافظات اللاذقية وحلب وحماة وطرطوس.