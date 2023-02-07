16 هزة أرضية تضرب تركيا في الساعات الأولى من صباح اليوم

ضربت عدة هزات ارتدادية، عدة مناطق تركية في الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، وفقا لإحصائيات نشرها مركز «رصد الزلزال الأورومتوسطي».

زلزال مدمر حصد أرواح المئات

وكانت تركيا، شهدت فجر أمس الاثنين، زلزالا مدمرا، أسفر عن مصرع 2921 شخصا وإصابة 15834 آخرين، وفقا لما أعلنت السلطات في أنقرة.

وأوضحت إحصائيات مركز«رصد الزلازل الأورو متوسطي»، إن زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، ضرب منطقة الحدود السورية التركية، مضيفة إن الهزة الأرضية وقعت على عمق 9 كيلو متر.

ووقعت هزة أرضية أخرى بقوة 3.4 على مقياس ريختر في شرق تركيا على عمق 8 كيلو متر.

كما وقعت هزة أرضية وسط تركيا بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر على عمق 8 كيلو متر، فيما وقع زلزال بقوة 3.8 درجة شرق تركيا بعمق 2 كيلو متر.

وضرب زلزال بقوة 3.2 درجة وسط تركيا على عمق 5 كيلو متر، كما شهد وسط البلاد هزة أرضية بـ3.9 على عمق 5 كيلو متر.

وضربت هزة أرضية بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا على عمق 7 كيلو متر، كما شهدت المنطقة، زلزال بقوة 3.8 درجة على عمق 6 كيلو متر.كما شهد وسط تركيا، زلزالا بقوة 3.7 درجة على مقياس ريختر على عمق 3 كيلو متر، كما شهدت المنطقة ذاتها هزة ارضية بقوة 4 درجات على عمق 5 كيلو متر.

وضربت هزة أرضية بقوة 3.9 درجة على ومقياس ريختر وسط تركيا، كما شهدت المنطقة ذاتها زلزال بقوة 3.7 درجة على عمق 4 كيلو متر.وضرب زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر منطقة وسط تركيا بعمق 17 كيلو متر، وأشار «رصد الزلازل الأورو متوسطي»، إلى زلزال بقوة 3.5 درجة بعمق 5 كيلو متر ضرب منطقة الحدود التركية السورية.

وفي الساعات الأولى من اليوم الثلاثاء، ضربت هزة أرضية بقوة 3.5 درجة على مقياس ريختر وسط تركيا ، ووقع الزلزال على عمق 5 كيلو متر، فيما ضرب زلزال بقوة 3.4 درجة وسط تركيا على عمق 6 كيلو متر.