وصول مساعدات إماراتية إلى مطار «أضنة» التركي لإغاثة المتضررين من الزلزال

وصلت طائرة إماراتية ثالثة إلى مطار «أضنة» التركي محملة بالمساعدات الإغاثية، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وجاءت المساعدات الإغاثية الإماراتية، على خلفية زلزال تركيا المدمر، الذي أسفر عن مصرع 2921 شخصا، فيما أصيب 15834 آخرين.

وكانت إدارة «الكوارث والطوارئ» التركية، دعت في وقت سابق، خلال اجتماع مع وزارة الخارجية إلى تقديم مساعدات دولية طالبة المساعدة في البحث والإنقاذ.

تضرر 1710 مبان في 10 مدن نتيجة زلزال تركيا المدمر

وقال نائب الرئيس التركي، فؤاد اوقطاي، إن حوالي 1710 مبان تضررت في 10 مدن حتى الآن ، مشيرا إلى إرسال وتشغيل 102 محطة بث متنقلة للهواتف المحمولة إلى المناطق المتأثرة بالزلزال المدمر، مشيرا إلى تأثير الزلزال أثر على مناطق واسعة في تركيا وخارجها.