السلطات الأوكرانية تطلق صافرات الإنذار للتحذير من غارات جوية على عدة مدن

أصدرت السلطات الأوكرانية، صباح اليوم الثلاثاء، تحذيرات من الغارات الجوية في عدة مناطق بينها بولتافا ودنيبروبيتروفسك وكيروفوجراد، فيما دوت صافرات الإنذار للتحذير من غارات الجوية في أجزاء تحت السيطرة الأوكرانية من مقاطعتي «زابوريجيا» و«خيرسون».

بايدن يربط توريد طائرات «إف 16» لأوكرانيا

من جانبه، قال العضو الديمقراطي، في مجلس «الشيوخ» الأمريكي، كريس كونس، تعليقا على رفض الرئيس جو بايدن توريد طائرات «إف 16» لـ أوكرانيا، إن الدول الغربية قد تزود «كييف» بالمقاتلات في مرحلة معينة في المستقبل.

أوروبا تعتمد اعتمادا كبيرا على وقود روسيا بسبب ضعفها

وفي بولندا، أوضح رئيس الوزراء ماتيوز موراوسكي، أن أوروبا تعتمد اعتمادا كبيرا على وقود روسيا بسبب ضعفها، مشيرا إلى أن «الاتحاد الأوروبي» يواجه، إما انتصار روسيا، أو نهضة الثقافة الغربية.

ووصف موراوسكي، اعتماد أوروبا على وقود روسيا بمدمن المخدرات، وفقا لما ذكرته شبكة «روسيا اليوم» الإخبارية الروسية.