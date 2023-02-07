خروج 14 مصابا في حادث انقلاب أتوبيس جنوب سيناء من المستشفيات

قال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن مستشفى رأس سدر استقبل 4 مصابين في حادث انقلاب أتوبيس بالقرب من كمين عيون موسى، أمس الاثنين، مؤكدا خروجهم بعد تلقي العلاج اللازم.

وأضاف «رخا»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن المصابين الأربعة هم، ريهام إبراهيم إسماعيل، 34 سنة، ونجلاء طه أحمد، 47 سنة، وتالا محمد نجم الدين، 8 سنوات، وحمزة محمد نجم الدين، 3 سنوات، وجميعهم من الإسكندرية.

واشار إلى أنه جرى تحويل 14 حالة إلى مستشفيات السويس لقربها من موقع الحادث، وخرج منهم ما يقرب من 10 حالات بعد تحسن حالاتهم.

تفاصيل الحادث

وشهدت محافظة جنوب سيناء، صباح أمس، حادث انقلاب أتوبيس رقم «5731»، ويحمل حروف «س. ط. م»، قبل كمين عيون موسي بنحو 5 كيلو مترات في اتجاه نفق الشهيد أحمد حمدي، وأسفر عن إصابة 21 شخصا بإصابات مختلفة.

ونُقل 4 مصابون إلى مستشفى رأس سدر المركزي، وتحويل 14 مصابا إلى مستشفيات السويس، ورفض 3 مصابين النقل، ولم يسفر الحادث عن وقوع أي وفيات.

خروج 4 حالات من مستشفى رأس سدر

وأكد وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، الدفع بأكثر من 26 سيارة إسعاف إلى موقع الحادث، وأغلب الإصابات خفيفة إلى متوسطة، وجرى تقديم الإسعافات الأولية.