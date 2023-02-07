حبيبة سعد مديح تفوز ببطولة الجمهورية في رفع الأثقال تحت 17 عاما

حصدت اللاعبة حبيبة سعد مديح، ابنة محافظة أسيوط، الميدالية الذهبية في بطولة الجمهورية لرفع الأثقال تحت 17 عامًا، لوزن 49 كيلو، وذلك خلال مشاركتها في بطولة الجمهورية المقامة بصالة مبارك المغطاة لمتحدي الإعاقة بمحافظة بني سويف بمشاركة 400 لاعب من أندية مصر.

تقديم كافة أوجه الدعم للاعبة

ومن جانبه قدم علاء جاد وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسيوط، التهنئة للبطلة حبيبة سعد مديح عبدالفتاح لفوزها بالميدالية الذهبية، معربًا عن شكره لها على ما بذلته من جهد في البطولة، كي يعلو اسم محافظة أسيوط عاليًا في سماء مصر، موجهًا بتقديم أوجه الدعم كافة لتكملة مسيرتها.

حصد 3 ميداليات ذهبية

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة بمحافظة أسيوط أن اللاعبة حبيبة سعد مديح عبدالفتاح حصدت من قبل 3 ذهبيات خلال بطولة أفريقيا لرفع الأثقال التي أقيمت في إستاد القاهرة في أكتوبر الماضي، متمنيًا لها التوفيق والتقدم الدائم.

المشروع القومي للموهبة

الجدير بالذكر أن اللاعبة حبيبة سعد مديح إحدى أبناء المشروع القومي للموهبة؛ الذي يعد أحد أهم المشروعات القومية الواعدة للرياضة المصرية في مختلف الألعاب الرياضية، وأحد الأهداف الاستراتيجية لوزارة الشباب والرياضة، تحقيقا لرؤية القيادة السياسية لاكتشاف المواهب الرياضية الواعدة في كافة ربوع محافظات مصر ،حيث يعد المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبي نواة للمنتخبات وإعداد أبطال قادرين على المنافسة في المحافل الدولية تحت قيادة الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة.