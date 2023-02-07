مركز أوروبي يكشف تفاصيل زلزال جديد على عمق 2 كيلو متر جنوب «أنقرة»

كشف «مركز رصد الزلازل الأرومتوسطي»، تفاصيل جديدة عن هزة أرضية وقعت في وقت وسط تركيا، دون الإبلاغ عن أضرار أو ضحايا.

وفي وقت سابق من اليوم، ضرب زلزال بقوة 5.6 درجة على مقياس ريختر، وسط تركيا، وقال «مركز رصد الزلازل الأرومتوسطي»، إن الهزة الأرضية وقعت على عمق كيلومترين وعلى بعد 5 كيلومترات من منطقة «جولباشي» التي تبعد بنحو 20 كيلومتر عن مدينة «أنقرة»، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا».

يشار إلى أن السلطات التركية، قطعت إمدادات الغاز بسبب هزات ارتدادية وخشية وقوع انفجار، على خلفية الزلزال المدمر كما أغلقت 3 من المطارات، من بينها «هاتاي» و«كهرمان مرعش» و«غازي عنتاب»، وفقا لما ذكرته شبكة «سكاي نيوز» الإخبارية.

وفي السياق، قالت المتحدث باسم «البيت الأبيض» لقناتي «العربية» و«الحدث»، إن «واشنطن» ستقدم مساعدات لسوريا عبر المنظمات الإنسانية التي تتعامل معها.

وأعلن مجلس «الاتحاد الأوروبي»، تفعيل الرئاسة السويدية آلية الاستجابة السياسية المتكاملة للأزمات بهدف تنسيق إجراءات دعم تركيا وسوريا.

من جانبه، أكد العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز، في برقية عزاء، لـ رجب طيب أردوغان، وقوف «الرياض» إلى جانب «أنقرة».