«الأرصاد» تكشف عن طقس كفر الشيخ اليوم: أمطار متوسطة ونشاط للرياح

تشهد محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، انخفاضًا ملحوظًا في درجات الحرارة، مع توقعات بسقوط أمطار متوسطة إلى غزيرة أحيانا، ونشاط ملحوظ للرياح، واضطراب الملاحة بالبحر المتوسط وذلك لليوم الثالث علي التوالي.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، طقسًا باردًا في الصباح الباكر، مائلًا للبرودة نهارًا، بارد ليلًا، وذلك على كافة الأنحاء، مع سقوط أمطار بنسبة حدوث 50 إلى 60% تقريباً، ونشاط ملحوظ للرياح، على فترات متقطعة، ما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مضطربة جداً، وارتفاع الموج فيه من 4 إلى 5 أمتار، على أن يكون اتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، لليوم الثالث على التوالي، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الثلاثاء العظمى 16 درجة مئوية، وتبلغ الصغرى 9 درجات، وسرعة الرياح من 60 إلى 70 كم في الساعة، مع طقس غائم جزئيًا.