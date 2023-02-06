تفاصيل طقس كفر الشيخ اليوم.. أمطار متوسطة إلى رعدية ونشاط للرياح

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، وسط توقعات بسقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً، ونشاط ملحوظ للرياح، واضطراب الملاحة البحرية، بالبحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم الاثنين، طقساً بارداً في الصباح الباكر، مائل للبرودة نهاراً، بارد ليلاً، وذلك على كافة الأنحاء، مع سقوط أمطار متوسطة قد تكون رعدية أحياناً بنسبة حدوث 50 إلي 60%، ونشاط ملحوظ للرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، علي فترات متقطعة، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مضطربة جداً مساءً، وارتفاع الموج فيه من 4 إلي 6 متر، على أن يكون اتجاه الرياح غربية إلي شمالية غربية، ما يؤدي إلي اضطراب الملاحة البحرية، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الاثنين العظمى 16 درجة مئوية، وتبلغ الصغري 10 درجات، وسرعة الرياح من 60 إلي 80 كم في الساعة، مع طقس غائم جزئياً.

استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء محافظة كفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع حالة الطوارئ في جميع أنحاء المحافظة، بينما كلف رؤساء الوحدات المحلية بمراكز ومدن المحافظة بمتابعة حالة الطقس، وإرسال تقارير على مدار الساعة إلى غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة، مشدداً على قيام غرفة عمليات المحافظة، بالتنسيق مع الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي وكافة الأجهزة التنفيذية لمتابعة الموقف، والتعامل الفوري مع أي مواقف طارئة أولاً بأول.