طقس كفر الشيخ اليوم: أمطار متوسطة ونشاط للرياح واضطراب الملاحة

يشهد طقس محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، وسط توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة، ونشاط ملحوظ للرياح، واضطراب الملاحة البحرية بالبحر المتوسط.

طقس كفر الشيخ اليوم

وتتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية أن يسود محافظة كفر الشيخ، اليوم الأحد، طقساً بارداً في الصباح الباكر، معتدل الحرارة نهاراً، بارد ليلاً، وذلك على كافة الأنحاء، مع سقوط أمطار خفيفة إلي متوسطة بنسبة حدوث 40 إلي 50%، ونشاط ملحوظ للرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة، علي فترات متقطعة.

حالة البحر المتوسط ودرجات الحرارة المتوقعة في كفر الشيخ

ويتوقع الخبراء أن تكون حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، مضطربة جداً مساءً، وارتفاع الموج فيه من 3 إلي 4 متر، على أن يكون اتجاه الرياح جنوبية غربية، ما يؤدي إلي اضطراب الملاحة، فيما تُسجل درجات الحرارة في كفر الشيخ اليوم الأحد العظمى 18 درجة مئوية، وتبلغ الصغري 11 درجة، وسرعة الرياح من 50 إلي 70 كم في الساعة، مع طقس غائم جزئياً.

استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بكفر الشيخ

وأعلن اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، استمرار رفع درجة الاستعداد القصوى والطوارئ بأجهزة المحافظة، لمواجهة الأمطار والتغيرات المناخية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، خلال موسم الشتاء.