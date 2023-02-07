التصريح بدفن سائق بعد مصرعه في انقلاب سيارة ملاكي بسوهاج

صرحت جهات التحقيق المختصة بمركز جهينة، غرب محافظة سوهاج، بدفن سائق ثلاثيني عقب مصرعه، إثر انقلاب سيارة ملاكي كان يقودها على الطريق الصحراوي الغربي دائرة المركز المذكور، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي.

بلاغ بالواقعة

وكان اللواء محمد شرباش، مدير أمن سوهاج، قد تلقى إخطارًا من مركز شرطة جهينة، يفيد بورود بلاغا بانقلاب سيارة ووجود حالة وفيات، على الطريق الصحراوي الغربي بدائرة المركز.

وبالانتقال إلى محل البلاغ وبالفحص، تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكي، قيادة «ه. ش. م. ع»، 34 سنة، سائق، ويقيم دائر مركز البلينا، اختلت عجلة القيادة بيده نتيجة إنفجار الإطار الأمامي الأيسر للسيارة، ما أدى إلى انقلابها على جانب الطريق.

وفاة قائد السيارة

ونتج عن الحادث وفاة قائد السيارة، وجرى نقل الجثة إلى مشرحة المستشفى المركزي، تحت تصرف جهات التحقيق المختصة، وتحرر المحضر اللازم.