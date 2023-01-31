مصرع شخص وإصابة اثنين في حادث انقلاب سيارة بالوادي الجديد

لقي شخص مصرعه، اليوم الثلاثاء، وأُصيب اثنان آخران، في حادث انقلاب سيارة ملاكي على طريق «باريس – الأقصر» بمنطقة الكيلو 70، في محافظة الوادي الجديد.

وورد إخطار إلى اللواء محمد أبوالليل، مدير أمن الوادي الجديد، بانقلاب سيارة ملاكي على طريق «باريس – الأقصر» بمنطقة الكيلو 70، ونُقلت جثة ومصابان في الحادث إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

معاينة موقع الحادث

وتحركت قوة من مديرية الأمن في المحافظة، بالتعاون مع الإدارة العامة لتأمين الطرق وإدارة المرور، وفرضت كردونًا أمنيًا حول موقع الحادث، كما توجّهت مباحث قسم شرطة الخارجة إلى مستشفى الخارجة التخصصي؛ لتحرير محضر بالواقعة والتحري عن الحادث.

أسماء ضحايا الحادث

وتبين وفاة عبدالكريم رشاد أبو الحجاج 24 عامًا، وإصابة محمد جابر إبراهيم 29 عامًا، ومحمد جمال السيد 28 عامًا، بإصابات متنوعة في الجسم.

وانتقلت سيارات الإسعاف لموقع الحادث، ونقل المصابون لمستشفى الخارجة التخصصي، ونُقل جثمان الشخص الذي لقي مصرعه في الحادث إلى مشرحة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، بينما تواصل إدارة المرور والوحدة المحلية لمركز باريس رفع آثار الحادث من طريق «باريس – الأقصر».