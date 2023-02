الحلقة الرابعة من مسلسل The Last of Us تحقق 7.5 مليون مشاهدة في ساعات

حققت الحلقة الرابعة من مسلسل «The Last of Us» التي عرضت بعنوان «Please Hold to My Hand» مشاهدات مرتفعة، حيث شاهدها بعد ساعات من عرضها 7.5 مليون مشاهد، بزيادة 17% عن الحلقة الثالثة التي حققت 6.4 مليون مشاهدة، وفقا لما نشره موقع المجلة الأمريكية «فارايتي».

وتواجه الحلقة الخامسة المقرر عرضها في 12 فبراير الجاري بعنوان «Endure and Survive»، أزمة حيث يتزامن موعد عرضها مع موعد عرض الـ«سوبر بول»، لذلك قررت شبكة «HBO» تقديم موعد عرض الحلقة ليكون الجمعة 10 فبراير بدلًا من الأحد 12 فبراير، موضحة أن الحلقات التالية ستعرض في مواعيدها المعتادة يوم الأحد من كل أسبوع، حتى الحلقة التاسعة والأخيرة من الموسم الأول التي ستعرض في 12 مارس المقبل.

تفاصيل الحلقة الرابعة من مسلسل The Last of Us

وخلال أحداث الحلقة الرابعة من مسلسل The Last of Us، والتي تحمل توقيع المخرج جيرمي ويب، يسافر «جويل» و«إيلي» عبر ميسوري في طريقهما إلى وايومنج، ثم يسلكان منعطفًا ضروريًا عبر أنقاض مدينة كانساس سيتي، حيث يتعرضان لكمين من قبل قطاع الطرق، ويقتل «جويل» اثنين منهم، لكن ثالثًا يغلبه ويكاد يخنقه حتى الموت قبل أن تنقذه «إيلي» بإطلاق النار على الرجل بمسدسها.

ويعثر «جويل» على مبنى شاهق ينام فيه هو و«إيلي» طوال الليل حتى يتمكنا من استكشاف طريق للخروج من مدينة كانساس سيتي، استيقظوا ليجدوا «هنري» وشقيقه «سام» يحتجزانهما تحت تهديد السلاح.

وفي 27 يناير 2023، بعد أقل من أسبوعين من العرض الأول للمسلسل، كشفت شبكة «HBO» عن خطتها لتقديم موسم ثان، وقال كريج مازن المشرف على المسلسل، «القصة أكبر بكثير، وأكثر تعقيدًا، لذلك تحتاج لأكثر من موسم تلفزيوني واحد بالتأكيد».