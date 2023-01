4 معلومات قبل عرض الحلقة الثانية من مسلسل The last Of us

يعرض يوم الاثنين المقبل الحلقة الثانية من مسلسل The last of us، بعد النجاح الكبير الذى حققته الحلقة الأولى التى عرضت يوم الاثننين الماضي وعرضت فى 85 دقيقة واستطاعت ان تحوذ على الترند رقم 1 على مستوى العالم.

ترصد الوطن 4 معلومات عن الحلقة الثانية

- الحلقة ستعرض يوم الاثنين المقبل الموافق 23 يناير 2023

- الحلقة ستكون بعنوان «Infected»

- الحلقة مدتها 55 دقيقة

- ستدور الحلقة بعد محاولة جول وايلي للهروب من أمريكا

تدور أحداث المسلسل في 2023، بعد ما يتسبب فيروس فطري في تحول معظم سكان العالم إلى أكلي لحوم بشر، ويتحول العالم إلى منطقتين حجر صحي وثكنات عسكرية، ويخوض «جويل» رحلة صعبة مع الفتاة المراهقة «إيلي» عبر الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة الخطر للوصول إلى بر الأمان.

المسلسل تدور أحداثه عام 2023

يضم مسلسل The Last of us عددا من النجوم المميزين بهوليوود منهم جابرييل لونا، نيكو باركر، أشلي جونسون، تروى بيكرن، نيك أوفرمان، ستورم ريد، جيفرى بيرس، لامار جونسون، ميلاني لينسكي، جراهام جرين، إلين مايلز.