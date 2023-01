تفاصيل الموسم الثاني لـ The Last Of Us.. الحلقة الأولى حققت 22 مليون مشاهدة

يرغب المشاهدون حول العالم في معرفة تفاصيل الموسم الثاني The Last Of Us، بعد ما أعلنت شبكة «HBO» تقديم جزء جديد من المسلسل المأخوذ عن لعبة الفيديو الشهيرة بنفس العنوان، وجاء ذلك قبل عرض الحلقة الثالثة من المسلسل المكون من 9 حلقات، والتي حملت عنوان «Long Long Time».

وقبل إعلان موسم الثاني The Last Of Us، حققت الحلقات الأولى من الجزء الأول مشاهدات مرتفعة، حيث شاهد العرض الأول للمسلسل 4.7 مليون مشاهد في اليوم الأول، لتكون ثاني أكبر عرض لـHBO منذ عام 2010، وحققت الحلقة أكثر من 22 مليونًا في غضون اثني عشر يومًا من عرضها في 15 يناير الجاري، وفقا لما أعلنته شبكة «HBO».

تفاصيل كثيرة عن الموسم الثاني The Last Of Us

لم يكشف القائمون على المسلسل تفاصيل كثيرة عن الموسم الثاني The Last Of Us، ولكنه لن يكون في المستقبل القريب، وأشار المخرج والمنتج التنفيذي للمسلسل كريج مازن، في وقت سابق إلى أن يمكن تقديم كل شيء في موسم واحد، قائلا: «المسلسل أكثر قيمة من مجرد موسم واحد، فهو كتلة كبيرة يجب تفكيكها، لأنها قصة أكبر وأكثر تعقيدًا»، وذلك خلال حواره مع موقع «IGN».

وأضاف: «المواد المتبقية أكثر تعقيدًا إلى حد ما وأكثر شمولاً مقارنة باللعبة الأولى، لا توجد طريقة حقا لرواية قصة المباراة الثانية في موسم واحد، نريد حقًا الحرية للقيام بذلك بشكل صحيح. الشيء الوحيد الذي أصر عليه هو عدم ملل الأشخاص مطلقًا، وعدم طرح حلقات حشو أبدًا، ولكن لا يمكن سرد الباقي في موسم واحد فقط».

موعد عرض الحلقة الأخيرة من الموسم الأول

ويستمر عرض مسلسل The Last Of Us حتى شهر مارس المقبل، إذ تذاع الحلقة التاسعة في 12 مارس المقبل، وتحمل توقيع المخرج علي عباسي، والذي يتولى أيضا إخراج الحلقة الثامنة من المسلسل التي تذاع في 5 مارس بعنوان «When We Are in Need».