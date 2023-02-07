باحث في أمن المعلومات: «واتس آب» أكثر التطبيقات استخدامًا في الاحتيال

يحتفل العالم بيوم الإنترنت الآمن، في 7 فبراير من كل عام، لتعزيز الاستخدام الآمن والمسؤول للتكنولوجيا عبر الإنترنت وغير المتصلة بالإنترنت، ويستغل القراصنة والمحتالون هذا اليوم الهواتف المحمولة كطريقة رائدة لخداع المستخدمين، ويتعين على الناس أن يكونوا أكثر يقظة من أجل الحفاظ على خصوصيتهم.

وبحسب المهندس وليد حجاج الباحث في أمن المعلومات، فإن تطبيق «واتس آب»، أحد أكثر التطبيقات استخدامًا للاحتيال عبر الإنترنت على الرغم من وجود عدد من إجراءات الأمان والخصوصية، إلا أن البعض يقعون في دائرة الاحتيال.

وطالب حجاج، المستخدمين بجعل التشفير من طرف إلى طرف WhatsApp خدمة مراسلة آمنة نسبيًا، ويمكن أن يمنع المتسللين من قراءة المحادثات، مشيرا إلى أنه على الرغم من ذلك لا يزال مستخدمو WhatsApp معرضين لخطر الاحتيال الذي يشمل مشاركة الضحايا.

اكتشاف عملية احتيال والإبلاغ عن هذا الحساب

وأشار حجاج إلى أنه هناك عدد من الطرق التي يمكن للمستخدمين من خلالها اكتشاف عملية احتيال والإبلاغ عن هذا الحساب، موضحا: «في بعض عمليات الاحتيال عبر الواتس آب، يرسل مجرمو الإنترنت رسائل مغرية لخداع الأشخاص لمشاركة المعلومات الشخصية أو المالية، مثل كلمة المرور أو رقم بطاقة الائتمان أو رقم الضمان الاجتماعي، ويرسلون رابطًا ضارًا، يشبه ارتباطًا من شركة شرعية، ويطلبون منك النقر فوقه، فإذا قمت بالنقر فوقه، فسيؤدي الارتباط الضار إلى إصابة هاتفك والوصول إلى بياناتك».

انتحال هوية صديق

وأشار إلى أنه يمكن لمجرم الإنترنت أن ينتحل أيضًا شخصية صديق حتى تصدق ما يطلب منك القيام به، وبمجرد أن يسرق المحتال معلوماتك، يمكنه الوصول إلى البريد الإلكتروني للمستخدم أو الحسابات المصرفية أو حسابات الوسائط الاجتماعية، وإذا طلبت منك أي رسالة أو متصل اتخاذ إجراء فوري، فمن المحتمل أن يكون الشخص الموجود على الجانب الآخر مخادعًا، وغالبًا ما تكون مثل هذه النصوص مقلقة وتتضمن تهديدات مثل حظر الحسابات المصرفية.

أخطاء إملائية في الرسائل

وتابع: «إذا لاحظت رسائل احتيالية، فغالبًا ما تجد أخطاء نحوية أو أخطاء إملائية، ومن غير المحتمل أن تحتوي الاتصالات من الشركات المشروعة، مثل البنوك والدوائر الحكومية على أخطاء إملائية، وإذا وجدت رسالة بها أخطاء نحوية وتهديدات وتحذيرات، فمن المرجح أنها عملية احتيال، وتأتي هذه الرسائل عادة من أرقام غير معروفة، وعادةً ما تؤدي الرسائل التي تتضمن جوائز وهدايا وخصومات لم تشارك فيها إلى عمليات احتيال».

طريقة الإبلاغ عن الحسابات المزيفة

إذا كنت تشعر أنك تتعرض للخداع أو الاستهداف من قبل محتال، فيمكنك الإبلاغ عن هذا الرقم وحظره، عن طريق فتح WhatsApp ، والنقر فوق المزيد من الخيارات ثم الإعدادات، وانقر فوق الخصوصية ثم جهات الاتصال المحظورة، اضغط على إضافة، ابحث عن أو حدد جهة الاتصال التي تريد حظرها، انقر فوق «حظر»، لحظر الحساب فقط ، أو «إبلاغ وحظر»، والذي سيقوم بالإبلاغ عن الرقم وحظره.