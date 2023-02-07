«الأرصاد»: القاهرة تسجل اليوم أقل درجة حرارة منذ بداية الشتاء

قالت الدكتورة منار غانم، عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية إن الطقس بمصر متأثر بوجود منخفض جوي متعمق على سطح البحر المتوسط، مع كتل هوائية قادمة من شرق أوروبا منخفضة بدرجات الحرارة، بالإضافة لوجود منخفض جوي بطبقات الجو العليا، وذروة هذه التقلبات كانت بالأمس.

وتابعت «غانم»، أن سرعات الرياح وصلت على بعض المناطق بالقاهرة الكبرى أمس لـ60 كيلو متر/ساعة، وتساقطت الأمطار متفاوتة الشدة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، وشاهدنا جميعًا نشاط الرياح الذي أدى لإثارة الرمال والأتربة، واضطراب شديد بحركة الملاحة البحرية.

مصادر الكتل الهوائية اليوم قادمة من البحر المتوسط

وأضافت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة «القناة الأولى» أن اليوم متوقع استمرار التقلبات الجوية ونشاط الرياح؛ ستكون سرعاته بين الـ35 كيلو متر/ساعة لـ 45 كيلو متر/ساعة، ومصادر الكتل الهوائية قادمة من على البحر المتوسط، وبالتالي لن يكون هناك أتربة ورمال مثارة، ونشعر أكثر بانخفاض درجات الحرارة وبرودة الطقس، بجانب اضطراب كبير بحركة الملاحة البحرية على البحر المتوسط، وارتقاع الأمواج اليوم سيكون بين الـ4 متر لـ5 أمتار وسيكون البحر غير مؤهل تمامًا لأي أعمال صيد وملاحة بحرية.

درجات الحرارة تشهد انخفاضا ملحوظا اليوم خلال فترات النهار

وشرحت عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة تشهد انخفاضًا ملحوظًا اليوم خلال فترات النهار وخلال فترات الليل، خاصة أن درجات الحرارة العظمى على القاهرة اليوم متوقع أن تكون 16 درجة مئوية، وتعتبر درجة الحرارة الأقل التي نسجلها بالشتاء حتى الآن.

وأوضحت: مع نشاط الرياح سنشعر بأن هذه الدرجة كأنها 13 درجة فقط أو 14 درجة مئوية، وفترات النهار سنشعر بالأجواء الشتوية المائلة للبرودة على أغلب الأنحاء، وفترات الليل سيكون الطقس بارد على أغلب أنحاء الجمهورية ودرجات الحرارة الصغرى فترات الليل على القاهرة الكبرى تسجل 9 درجات وبعض المناطق من شمال الصعيد تسجل 4 درجات و5 درجات والمرتفعات بسانت كاترين وجبال موسى تنخفض درجات الحرارة بها لتحت الصفر.