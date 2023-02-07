«الأرصاد» تكشف أماكن سقوط الأمطار اليوم.. أبرزها الضبعة والعلمين

كشفت هيئة الرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، و أماكن سقوط الأمطار اليوم، مؤكدة وجود أجواء غائمة على مناطقة متفرقة من شمال الدلتا، مع استمرار انتشار للسحب المنخفضة والمتوسطة، المصاحبة لأمطار متفرقة، تتفاوت شدتها بين الخفيفة والمتوسطة، وفقا ما كشفت عنه الصور الأخيرة للأقمار الصناعية.

وأكدت الأرصاد الجوية، في بيان صادر عنها، أماكن سقوط الأمطار اليوم، وعلى استمرار الأجواء الباردة والشديدة البرودة لليوم الثاني على التوالي على جميع مدن الجمهورية؛ حيث تنخفض درجة الحرارة بين 17-16 على مناطق متفرقة بدء من شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح التي تزيد من الإحساس ببرودة الطقس.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وفيما يخص أماكن سقوط الأمطار اليوم، وأشارت «الأرصاد»، إلى جود سحب ممطرة على السواحل الشمالية من السلوم ومحافظة مطروح وصولا إلى كلا من الضبعة والعلمين والإسكندرية، وتمتد مع تقدم ساعات النهار إلى كلا من محافظات كفر الشيخ ودمياط وبورسعيد ومدن القناة، كما تصل إلى شمال ووسط سيناء ورفح، والأمطار ستكون بين متوسطة وخفيفة، وقد تكون غزيرة أحيانا على شمال الوجه البحري، وتصل خفيفة على مناطق متفرقة من القاهرة الكبرى على نهاية اليوم.

أماكن سقوط الأمطار اليوم.. نشاط للرياح

كما أكدت «الأرصاد»، على وجود نشاط الرياح بشكل ملحوظ نسبيا مع بداية من فترات الظهيرة حتى مساء اليوم، وذلك ضمن أماكن سقوط الأمطار اليوم.

درجات الحرارة اليوم

وسجَّلت درجات الحرارة اليوم الثلاثاء على مدن ومحافظات الجمهورية وفق للأرصاد الجوية، كالتالي:

- القاهرة 16- 09

- العاصمة الإدارية 16 - 09

- أكتوبر 16 - 09

- بنها 17 - 09

- دمنهور 16 - 10

- وادي النطرون 17 - 10

- كفر الشيخ 16 - 11

- المنصورة 16 - 09

- الزقازيق 17 - 10

- شبين الكوم 16 - 10

- طنطا 16 - 11

- دمياط 17 - 11

- بورسعيد 16 - 10

- الإسماعيلية 17 - 09

- السويس 16 - 10

- شلاتين 16 - 15

- العريش 16 - 10

- رفح 16 - 09

- رأس سدر 18 - 11

- نخل 15 - 05

- كاترين 11 - 03

- الطور 18 - 11

- طابا 16 - 11

- شرم الشيخ 20 - 14

- الإسكندرية 16 - 10

- العلمين الجديدة 15 - 10

- مطروح 15 - 10

- السلوم 14 - 09

- سيوة 15 - 05

- رأس غارب 20 - 11

- الغردقة 20 - 11

- سفاجا 21 - 12

- مرسى علم 20 - 12

- شلاتين 22 - 14

- حلايب 20 - 15

- أبو رماد 21 - 16

- رأس حدربة 20 - 14

- الفيوم 16 - 08

- بني سويف 16 - 08

- المنيا 16 - 05

- أسيوط 17- 6

- سوهاج 17 - 8

- قنا 18 - 08

- الأقصر 18 - 7

- أسوان 19 - 10

- الوادي الجديد 18 - 06

- أبو سمبل 20 - 09