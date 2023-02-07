الأرصاد تكشف تفاصيل طقس اليوم: سانت كاترين تسجل 2 تحت الصفر

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل طقس اليوم الثلاثاء، وأبرز الظواهر الجوية المتوقعة على مختلف أنحاء الجمهورية.

الأجواء الباردة تستمر لليوم الثاني

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن الأجواء الباردة تستمر لليوم الثاني علي التوالي على كافة الأنحاء؛ حيث تنخفض درجة الحرارة الصغرى على القاهرة دون 10 درجات ويزداد الإحساس ببرودة الطقس بسبب نشاط الرياح.

وتستمر سرعات الرياح علي مسطح البحر المتوسط تكون أكبر علي السواحل الشرقية لتصل إلى 25 عقدة وعلى إثرها ترتفع الأمواج حتى 5 أمتار.

كما تبقى فرص الأمطار قائمة وموجودة طوال ساعات الليل حتى نهاية اليوم على السواحل الشمالية والدلتا.

وكشفت الدكتورة إيمان شاكر، مدير مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل طقس اليوم، قائلة إن الطقس يشهد استمرارا في حالة التقلبات الجوية التي بدأت أمس، حيث يستمر نشاط الرياح، وتتراوح سرعتها ما بين 50 لـ 70 كيلومترا على ساحل البحر المتوسط، وارتفاع الموج يصل إلى 5 أمواج، ما يؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.

وأضافت «شاكر»، أن باقي محافظات الوجه البحري فتشهد اليوم أمطارا خفيفة إلى متوسطة، بينما من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على بعض المناطق في القاهرة، خلال مكالمة هاتفية ببرنامج «في المساء مع قصواء«، المذاع على قناة cbc، وتقدمه الإعلامية قصواء الخلالي.

نشاط في سرعة الرياح

ولفتت أن سرعة الرياح في المناطق الداخلية تتراوح ما بين 40 لـ 60 كيلومتر وتشمل القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية والوجه البحري ومدن القناة وشمال الصعيد، ما يزيد من الإحساس بالبرودة.

وأفادت بأن هناك التوقعات بسقوط المتوسطة مستمرة لليوم، وتغزر أحيانا على المناطق الشمالية والتي تشمل الإسكندرية ومطروح وكفرالشيخ والبحيرة ودمياط وبورسعيد والعريش ورفح.

وأشارت إلى أن درجة الحرارة العظمى المتوقعة على القاهرة الكبرى اليوم 16 درجة، بينما هذه الليلة ستسجل ما بين 9 إلى 10 درجات، كما تصل في شمال الصعيد ما بين 4 و5 درجات، بينما قي سانت كاترين تصل ما بين -1 إلى -2 ما يؤدي لوجود ثلوج على مرتفعات جبال سانت كاترين وموسى

وأوضحت أن تحسن الأحوال الجوية يبدأ الأربعاء المقبل، حيث تهدأ قليل سرعات الرياح، وتعود الشمس للسطوع مرة أخرى، لكن تظل درجات الحرارة منخفضة، كما تستمر البرودة سواء في ساعات النهار أو الليل حتى نهاية الأسبوع.