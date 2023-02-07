اليونان ترسل مساعدات لتركيا.. ومراسل القاهرة الإخبارية: لإنقاذ ضحايا الزلزال

قال عبدالستار بركات، مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، إن اليونان عبرت عن حزنها العميق على ما حدث نتيجة الزلزال الذي أصاب تركيا أمس، كما أنها قدمت التعازي إلى السلطات التركية، مشيرًا إلى أنه بالأمس أقلعت طائرة على متنها فريق مكون من 21 رجل إطفاء و5 أطباء وقوات إنقاذ، بالإضافة إلى أخذ كلاب بوليسية مُدربة على انتشال الضحايا من تحت الأنقاض.

اليونان لديها خبرة كبيرة في الزلازل

وأضاف «بركات»، خلال حواره عبر فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن اليونان لديها خبرة كبيرة للغاية في موضوع الزلازل وعمليات الإنقاذ، موضحًا أن الفريق الذي وصل بالأمس تركيا باشر عمله في عمليات الإنقاذ بالمناطق المنكوبة حسب الإرشادات التركية، ووفقا لوزارة الحماية المدنية اليونانية، لافتًا إلى أن هناك توتر قائم بين اليونان وتركيا، ولكن ما حدث لتركيا أمس كان كارثة كبرى أجبرت كلًا من رئيس الوزراء اليوناني ورئيسة الجمهورية ووزير الخارجية اليوناني بالاتصال بنظرائهم في تركيا.

دراسة كيفية إرسال المساعدات لسوريا

وأشار مراسل القاهرة الإخبارية من أثينا، إلى أنه لا يوجد تواصل بين رئيس الوزراء اليوناني ونظيره التركي منذ 10 أشهر تقريبًا، ولكنه أجرى اتصالا به أمس يعلمه بـ«أن القوات اليونانية تحت تصرف تركيا في إنقاذ الضحايا، وقدم له التعازي»، موضحًا أن اليونان حتى اللحظة مستعدة لإرسال مزيدا من المساعدات لتركيا، متابعًا أن هناك علاقات بين سوريا واليونان، لذلك عقد رئيس الوزراء اليوناني اجتماعًا طارئًا عبر خاصية «الفيديو كونفرانس» نظرًا لسوء الأحوال الجوية لديهم من أجل دراسة كيفية إرسال المساعدات إلى سوريا.