العثور على جثة لمسن داخل منزله في السيدة زينب

تكثف الأجهزة الأمنية بالقاهرة جهودها، لكشف غموض العثور علي جثة متعفنة لمسن داخل منزله بمنطقة السيدة زينب، وجرى نقلها إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة، التي قررت انتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية، وبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهة جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

تفريغ كاميرات المراقبة المحيطة بالمنزل

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء أسرة المتوفي لسماع أقوالها حول الواقعة وملابساتها، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط منزل المتوفى، تمهيدا لتفريغها لكشف ملابسات الواقعة.

بلاغ إلى فسم شرطة السيدة زينب

وتلقى مأمور قسم شرطة السيدة زينب بلاغا، يفيد انبعاث رائحة كريهة من داخل إحدى الشقق السكنية بدائرة قسم الشرطة، وبالانتقال تبين العثور على جثة مسن في حاله تعفن رمي، وبالفحص تبين ارتدائه كامل ملابسه الداخلية والخارجية، كما تبين سلامة جميع منافذ الشقة، وعدم وجود بعثرة في محتوياتها، كما كشفت المعاينة العثور علي المتعلقات الشخصية للمتوفي، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.