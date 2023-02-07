النيابة تقرر تشريح جثة مسن عُثر عليها متعفنة داخل منزله بالتجمع الأول

قررت النيابة العامة نقل جثة مسن عثر عليها متعفنة داخل منزله بالتجمع الأول، إلى مشرحة زينهم وانتداب الطب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية لبيان سبب الوفاة ومعرفة هل توجد شبهه جنائية من عدمه وصرحت بالدفن.

استدعاء نجل المتوفي لسماع أقواله

وكلفت النيابة العامة المباحث بسرعة تحرياتها حول الواقعة وملابساتها، وطلبت استدعاء نجل المتوفي لسماع أقواله وسؤاله إذا كان يتهم أحدا بالتسبب في الواقعة من عدمه، كما طلبت النيابة العامة التحفظ على كاميرات المراقبة في محيط عقار المتوفي تمهيدا لتفريغها لفحص المترددين على المكان في وقت معاصر للوفاة.

بلاغ من مهندس بالعثور على جثة والده متعفنة

تلقى مأمور قسم شرطة التجمع الأول بلاغا من مهندس يفيد بالعثور على جثة والده متعفنة داخل منزله بدائرة القسم، وبالانتقال تبين العثور على جثة شخص يدعى مسن «أشرف.م.ب»، في العقد السابع من العمر، وبالفحص تبين أنه يرتدي كامل ملابسه، وعقب تقنين الإجراءات تم نقل الجثة إلى مشرحة زينهم تحت تصرف النيابة العامة التي أصدرت قراراتها المتقدمة.