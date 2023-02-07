القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم

ساعات قليلة تفصلنا عن انطلاق مباراة الهلال السعودي وفلامنجو البرازيلي، في نصف نهائي كأس العالم للأندية 202، وال3تي يتحدد من خلال الفريق الذي يصعد للدور النهائي أم الفريق الذي سيغلب من مباراة الأهلي المصري وريال مدريد غدا، الأمر الذي جعل الكثير من عشاق الساحرة المستديرة يتساءلون عن ما هي القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامينجو، رغبة منهم في مشاهدة المباراة، لمعرفة من سيلاعب الأهلي حال فوزه في الدور النصف نهائي.

وتحرص «الوطن»، على تقديم ما يبحث عنه المتابعون والقراء بشكل مستمر، وخصوصا الخدمات الرياضية التي يهتم بها قطاع كبير، لذلك نوضح من خلال هذا التقرير القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامينجو في الدور النصف نهائي من كأس العالم للأندية، وموعد المباراة، كالتالي:

موعد مباراة الهلال وفلامينجو في نصف نهائي كأس العالم للأندية

وتنطلق مباراة الهلال وفلامينجو مساء اليوم الثلاثاء الموافق 7 فبراير، في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت القاهرة، و10 مساء بتوقيت السعودية، و11 مساء بتوقيت الإمارات، و8 مساء بتوقيت تونس، و7 مساء بتوقيت جرينتش، ويتم تنظيم المباراة على ستاد «طنجة» بالمغرب.

القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامينجو

وتحرص عدد من القنوات على إذاعة مباريات كأس العالم للأندية 2023، وجاءت القنوات الناقلة لمباراة الهلال وفلامينجو، كالتالي:

تردد قناة SSC

تحرص قناة SSC على بث مباريات كأس العالم للأندية، وجاء ترددها كالتالي:

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12523.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز : 27500.

تردد SSC على القمر الصناعي نايل سات

- القمر الصناعي: نايل سات.

- التردد: 12418.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز 27500.

تردد القناة المغربية الرياضية

- القمر الصناعي: عرب سات.

- التردد: 12383.

- الاستقطاب: أفقي.

- معدل الترميز: 27500.

وينتظر عشاق النادي الأهلي مباراة الفريق غدا أمام ريال مدريد في نصف نهائي كأس العالم للأندية، بعد فوزه على نظيرة سياتل الأمريكي في الدور ربع نهائي بهدف نظيف.