القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد في كأس العالم للأندية

أقل من 24 على موعد المباراة المهمة والمرتقبة التي تجمع الأهلي المصري وممثل القارة الأفريقية في كأس العالم للأندية، أمام فريق ريال مدريد، في الدور قبل النهائي من منافسات البطولة، لذا يسعى محبو ومتابعو المارد الأحمر في مصر والعالم العربي، للبحث عن القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد، استعدادا لمشاهدة المباراة المهمة والمصيرية بالنسبة للنادي الأهلي.

القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد

تواصل قناة AEA العراقية على القمر الصناعي المصري نايل سات، نقل مباريات كأس العالم للأندية، وهي واحدة من القنوات الناقلة لمباراة الأهلي وريال مدريد.

- قمر نايل سات عبر الترددات: 11636 - 11638 - 11639.

- معدل الترميز 27500

-معامل تصحيح الخطأ: افقي.

تردد القناة المغربية الرياضية

عبر القمر عرب سات: 12383، أفقي، ومعدل ترميز 27500.

تردد قناة SSC

قنوات SSC الرياضية السعودية، من خلال قمر عرب سات 12523، أفقي، ومعدل ترميز 27500، أو من خلال التردد 12418، أفقي، 27500، على نايل سات.

تردد قناة أون تايم سبورت الأرضية

تنقل أون تايم سبورت مبارة الأهلي وريال مدريد من خلال التردد الأرضي، على تردد UHF 32، بعد توصيل الجهاز بإريال خارجي.

موعد مباراة الأهلي وريال مدريد

تنطلق مباراة الأهلي أمام ريال مدريد، في الدور قبل النهائي من بطولة كأس العالم للأندية، غدا في تمام التاسعة بتوقيت القاهرة والثامنة والنصف بتوقيت المغرب، حيث تقام المبارة على استاد الأمير مولاي عبدالله بمدينة الرباط.