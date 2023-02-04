نجوم الفن يهنئون الأهلي بالتأهل لنصف نهائي كأس العالم للأندية: الأعظم إفريقيا وعربيا

حرص عدد كبير من نجوم الوسط الفني على تهنئة النادي الأهلي بفوزه على سياتل ساوندرز الأمريكي، بهدف نظيف، ضمن منافسات الدور ربع النهائي لبطولة كأس العالم للأندية؛ ليضرب المارد الأحمر موعدا مع ريال مدريد الأربعاء المقبل.

محمد جمعة يهنئ الأهلي

وكتب الفنان محمد جمعة عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «ونقول مبروك تاني للأهلي».

يوسف الشريف يهنئ النادي الأهلي

وحرص الفنان يوسف الشريف على تقديم التهنئة للنادي الأهلي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: «‏مبروك للأهلي مبروك لمصر.. ⁧‫الأهلي وسياتل».

عمرو محمود ياسين

وكتب السيناريست عمرو محمود ياسين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «‬⁩الأهلي الأعظم إفريقيا وعربيا يضرب موعدا مع الأعظم عالميا ريال مدريد بكأس العالم للأندية».

خالد تاج الدين

ونشر الشاعر خالد تاج الدين، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، صورة له، وعلق عليها: «اللهم انصر الأهلي على ريال مدريد يوم الأربعاء القادم وفرح كل المصريين».