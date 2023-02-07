ضبط 27 متهما بالاتجار في المخدرات بالقليوبية

وجّه قطاع الأمن العام بمُشاركة الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة والأجهزة الأمنية بمديرية أمن القليوبية، حملة أمنية مدعومة بمجموعات من قطاع الأمن المركزي، استهدفت جميع دوائر الأقسام والمراكز بنطاق مديرية أمن القليوبية.

وأسفرت جهود المديرية عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، أبرزها ضبط 22 قضية اتجار بالمواد المخدرة، ضُبط خلالها كمية من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 27 متهما لـ8 منهم معلومات جنائية.

كما أسفرت الحملات عن تنفيذ 7639 حكما قضائيا متنوعا، وضبط 10 قطع سلاح ناري وأبيض، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة، وجار استمرار الحملات.