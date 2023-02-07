«النقل الدولي»: مساع حكومية لتطوير المواني وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة

قال الدكتور عمرو السمدوني، سكرتير شعبة النقل الدولي واللوجيستيات بغرفة القاهرة التجارية، إنّ الدولة المصرية تعمل حاليا على تطبيق استراتيجية جديدة لمفهوم اللوجستيات، خاصة الموانئ المطلة على البحر الأحمر أو البحر الأبيض المتوسط، نظرا لأهميتها في حركة التجارة الصادرة أو الواردة.

تحويل مصر إلى مركز إقليمي للتجارة

وأضاف في تصريحات صحفية اليوم، أنّ الدولة المصرية، تعمل منذ سنوات على تطوير جميع الموانئ المصرية، في ظل سعي الحكومة إلى تحويل مصر لمركز إقليمي للتجارة، مشيرا في نفس التوقيت، إلى ضرورة تعزيز مشاركة القطاع الخاص في عملية تطوير الموانئ المصرية.

وشدد السمدوني، على أهمية تطبيق أعلى وأحدث المعايير في جميع الموانئ المصرية، واستخدام أحدث التكنولوجيا المخصصة للكشف عن البضائع المستوردة أو المصدرة، مشيرا إلى أنّ الأمر يعزز من مرونة الحركة التجارية، ويسهل الكثير من الإجراءات على المصدرين والمستوردين.

تطوير وإدارة ميناء السويس

وتمتلك مصر 18 ميناءً تجاريا، ولديها 3 آلاف كم شواطئ، وتعمل الدولة على استغلال إمكانياتها، إذ تنفذ خطة تطوير للموانئ بشكل كامل لجذب الاستثمار، ما يعمل على إنشاء شبكة من الموانئ الجافة والمناطق اللوجيستية مرتبطة بالموانئ البحرية بوسائل نقل متعددة لزيادة التداول في الموانئ وزيادة حجم التجارة، وهو ما يحول مصر في الفترة القادمة لمركز عالمي للتجارة واللوجستيات.