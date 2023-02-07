ضبط 1529 قضية حجب سلع غذائية واستيلاء على الدعم خلال 24 ساعة

واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن وقطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية أسفرت عن ضبط 1529 قضية تموينية متنوعة.

أبرز النتائج

وحسب بيان وزارة الداخلية، جرى ضبط قضية حجب أرز أبيض، و14 قضية بيع بأزيد أرز أبيض، وكذا ضبط 37 قضية عدم توريد أرز شعير، وضبط قضية بيع بأزيد أعلاف حيوانية، وكذا 6 قضايا أعلاف وأسمدة زراعية غش- مجهول المصدر غير صالحة للاستخدام، ضبط 2 قضية فى مجال حجب السلع الغذائية، وكذا ضبط 705 قضايا بيع بأزيد من السعر وعدم الإعلان عن الأسعار للسلع الغذائية وغير الغذائية، وضبط 483 قضية فى مجال مخالفات المخابز، وكذا ضبط 26 قضية إستيلاء على السلع المدعومة.

وأسفرت الحملات عن ضبط المدير المسؤول عن مخبز بلدي مدعم - بمحافظة القليوبية لتصرفه في كمية قدرها 63,65 طن دقيق بلدي مدعم مستندي قام المذكور بالاتجار بها ببيعها في السوق السوداء، وضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة مواد البناء - بمحافظة سوهاج، وبحوزته كمية قدرها 30 طن أسمنت، 10 أطنان حديد تسليح لعدم الإعلان عن أسعارها.

كما جرى ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية - بمحافظة المنوفية ، وبحوزته كمية قدرها 12 طن مكرونة معبأة داخل عبوات بدون بيانات، وضبط مالك شركة لتجارة السلع الغذائية بمحافظة القاهرة، وبحوزته كمية قدرها 3,68 طن دواجن كاملة – 456 عبوة زيت تموينى مدعم مخصصة ربطا على المجمعات الاستهلاكية ومنافذها ومحظور تداولها خارج منظومة الدعم.

وجرى ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة السلع الغذائية بدون ترخيص - بمحافظة القليوبية وبحوزته كمية قدرها 4,17 طن أرز أبيض، حجبها عن التداول بالأسواق، وضبط المدير المسؤول عن جمعيتي لصرف المقررات التموينية - بمحافظة القاهرة لتجميعه كمية قدرها 2 طن سكر تموينىي مخصصة ربطا على البطاقات التموينية قامت المذكورة بتجميعها وعدم صرفها للمواطنين للاتجار بها في السوق السوداء.

كما جرى ضبط مالك مخزن لتجارة الأعلاف الحيوانية - بمحافظة المنوفية، وبحوزته كمية قدرها 5 طن أعلاف حيوانية دون مستندات مجهولة المصدر، وضبط 37 قضية بنطاق محافظات دمياط - الشرقية - الدقهلية، بمضبوطات بلغت 87,703 طن أرز شعير مستندي، وضبط المديران المسؤولان عن فرعي لمطعم لتقديم الوجبات الجاهزة بمحافظة القاهرة، وبحوزتهما كمية قدرها 1,059 طن دواجن كاملة مقطعات دواجن دون بيانات ويشتبه في عدم صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.

ضبط مواد بترولية قبل الاتجار بها في السوق السوداء

وجرى ضبط مالك محطة لتموين السيارات - بمحافظة مطروح لتجميعه كميات كبيرة من المواد البترولية قدرها 1029518 لتر مواد بترولية سولار مستندي بقصد الاتجار بها بالسوق السوداء، وضبط المديران المسؤولان عن عنبرين داخل ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما كمية قدرها 10,95 طن لحوم، دواجن أسماك بدون مستندات مجهولة المصدر، وضبط المدير المسؤول عن ثلاجة لحفظ السلع الغذائية بمحافظة القليوبية، وبحوزته كمية قدرها 3,6 طن لحوم مجمدة بدون مستندات مجهولة المصدر.

كما جرى ضبط المدير المسؤول عن مخزن لتجارة زيوت السيارات دون ترخيص بمحافظة القليوبية، وبحوزته 53,36 طن زيوت محركات السيارات معبأة داخل عبوات مدون عليها بيانات مغشوشة ومقلدة، وضبط 62 قضية بإجمالي مضبوطات بلغت 14628 عبوة سجائر مختلفة الأنواع و51560 دفتر لف سجائر، واتخذت الإجراءات القانونية.