ضبط مسجل خطر بتهمة قتل شاب في شبرا الخيمة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات واقعة مقتل أحد الأشخاص بالقليوبية وتحديد وضبط مرتكب الواقعة، حيث تبلغ لقسم شرطة ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية من أحد المستشفيات، باستقبال جثة أحد الأشخاص مقيم بدائرة القسم، بها جروح طعنية بالجسم.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات وسؤال والد المتوفى، أفاد بحدوث مشادة كلامية بين نجله وأحد الأشخاص له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، بسبب خلافات بينهما تطورت إلى مشاجرة تعدى خلالها المتهم على المجني عليه بسلاح أبيض محدثا إصابته التي أودت بحياته ولاذ بالهرب.

وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة لذات السبب، وأرشد عن السلاح الأبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة، واتخذت الإجراءات القانونية.