إصابة شاب في انقلاب سيارة على طريق القنطرة بالإسماعيلية

أصيب شاب في الثلاثينيات من العمر، في الساعات الأولى من صباح اليوم الثلاثاء، جراء انقلاب سيارة ملاكي على طريق «الإسماعيلية - القنطرة شرق»، ونُقل إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتلقى اللواء محمود عاشور مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من شرطة النجدة، يفيد تصادم سياره ملاكي رقم «9526 ط هـ ج» بعمودي إنارة على طريق سهل الطينة بالقرب من منطقة المزارع السمكية، مما تسبب في انقلاب السيارة في منطقة منخفضة.

انتقال سيارات الإسعاف

ودفع مرفق إسعاف الاسماعيلية بسيارة نقلت المصاب إلى مستشفى القنطرة شرق المركزي، لإجراء الطوارئ اللازمة له، فيما نقلته الإسعاف بعدها إلى مستشفى أبو خليفة للطوارئ لخطورة حالته الصحية.

تسيير الحركة المرورية

وقالت المصادر الطبية، إن المصاب يدعى إسلام جمال علي، 30 سنة، مصاب بجرح قطعي بالرأس واشتباه نزيف داخلي، وفي حالة غير مستقرة.

وحررت الشرطة في القنطرة شرق محضرا بالواقعة، وتم انتشال السيارة من المكان المنخفض لحين انتهاء التحقيقات، فيما تعمل الحركة المرورية بشكل طبيعي على الطريق.