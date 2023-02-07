أسماء المصابين في حادث طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي.. بينهم 13 سيدة

شهد مستشفى فايد التخصصي ومجمع الإسماعيلية الطبي، رفع حالة الطوارئ، بالتزامن مع استقبال المصابين في حادث طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، والذي وقع قرب قرية أبو سلطان.

واستدعت مستشفيات الإسماعيلية الأطقم الطبية واستشاري الجراحة والعظام والمخ والأعصاب، لسرعة التعامل مع المصابين، وتقديم الدعم الطبي لهم في أسرع وقت.

أسماء المصابين في حادث طريق الإسماعيلية السويس

وأسفر الحادث عن إصابة كلا من: نصرة محمد عبدالله، 57 سنة، وإسلام أحمد عبدالرحمن، 51 سنة، وهدى عبدالحميد حسين، 50 سنة، وآية سامح محمد، 21 سنة، وهبة محمد سعد، 25 سنة، وشيماء محمد عبدالله، 32 سنة، ومحاسن إسماعيل محمد، 41 سنة، مقيمين بمركز فايد في الإسماعيلية.

كما أسفر حادث الإسماعيلية عن إصابة كلا من: ولاء محمود أحمد، 17 سنة، وأميرة أحمد عبد ربه، 19 سنة، وأسماء إسماعيل حامد، 27 سنة، ونوار أحمد عبدالحليم، 37 سنة، ورشا السيد إبراهيم، 37 سنة، وآمال عبدالفتاح علي، 50 سنة، وعلياء عبده موسى، 27 سنة، وجميعهن مقيمات بقرية سرابيوم التابعة لمركز فايد.

إصابة 42 طفل في حادث طريق الإسماعيلية السويس

وكان قد أصيب 42 طفلا قبل يومين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل على طريق ابو سلطان قرب طريق الإسماعيلية السويس الصحراوي، جرى نقلهم إلى المستشفيات.

وأسفر الحادث عن مصرع طفلين في عمر 11 و13 سنة، متأثرين بإصابتهما في الحادث، بينما خروج 27 طفلا من المستشفيات، بعد تلقي العلاج واحتجاز 12 آخرين.