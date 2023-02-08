الحاصلة على المركز الأول بمسابقة القرآن لذوي الهمم: ختمته وأنا 9 سنوات

أعربت أسماء عادل سيد أحمد محمد الجمل، صاحبة الـ26 عاماً، ابنة قرية الكفر الشرقي، التابعة لمركز الحامول، بمحافظة كفر الشيخ، عن بالغ سعادتها بحصولها على المركز الأول في الفرع السادس الخاص بذوي الهمم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين، والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي.

بدأت تصفيات المسابقة محلياً

وقالت «الجمل»، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنها فازت بالمركز الأول في الفرع السادس الخاص بذوي الهمم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين، لافتةً إلى أنها بدأت تصفيات المسابقة محلياً في مديرية الأوقاف في كفر الشيخ أولاً وحصلت علي المركز الأول، ثم تم تصعيدها بعد ذلك إلى التصفيات النهائية في القاهرة، حتى حصلت على المركز الأول، وستحصل على جائزة قدرها 150 ألف جنيه ومصحف وشهادة تقدير.

حفظت القرآن الكريم في 3 سنوات

وأكدت «الجمل»، أنها حفظت القرآن الكريم في السادسة من عُمرها وختمته في سن التاسعة أي في 3 سنوات، عن طريق «السمع»، باستخدام شرائط الكاسيت، والأسطوانات، وأيضاً المصحف المُعلم، كما أنها كانت تُراجع القرآن وتجوده على يد الشيخ محمد حسني، منوهة بأنها لم تتعلم بطريقة «برايل» ولكنها مؤخراً بدأت تتعلم هذه الطريقة وذلك حتى تُساعدها على القراءة.

أسئلة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم

وذكرت «الجمل»، أن الأسئلة في المسابقة العالمية للقرآن الكريم كانت في حفظ القرآن، متابعة: «الأسئلة كانت موضوعة علي الكمبيوتر، وكان الكمبيوتر يطلب مني أن أقرأ الآيات من رقم كذا إلى كذا، والسؤال الواحد من صفحة إلى صفحة ونصف من القرآن، كما سُئلت عن مقاصد القرآن الكريم وعن ماذا تتحدث وعن موضوعات السور ومعاني الكلمات، وكانت عبارة عن أسئلة شفوية ولجنة الممتحنين مكونة من 5 أشخاص، بينهم اثنين مصريين و3 من دول مختلفة».

تكريم «أسماء الجمل» في ليلة القدر

وتضيف «الجمل»، «لم أعلم بفوزي في المسابقة إلا وأنا في الطريق إلي قريتي، حيث تفاجئت بأن الصفحة الرسمية للدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، علي فيس بوك أعلنت فوزي بالمركز الأول في الفرع السادس الخاص بذوي الهمم في المسابقة، ولم أُكن متوقعة، وأول ما فعلته بعد الفوز هو سجدة شكر لله عز وجل، وشعوري وقتها لا يوصف، وحتى الآن أنا غير متخيلة إني سألتقي بالرئيس عبد الفتاح السيسي، في ليلة القدر خلال شهر رمضان المقبل، وأنتظر هذا اليوم بفارغ الصبر».

تستعد للمشاركة في نفس المسابقة في فرع القراءات خلال العام المقبل

وأفادت «الجمل»، أنه ستحضر الحفل الختامي للمسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين غداً الأربعاء بحضور الدكتور محمد مختار، جمعة وزير الأوقاف، مشيرةً إلي أنها شارك في هذه المسابقة مرتين، حيث شاركت في عام 2019 وحصلت علي المركز الرابع، وفي عام 2022 حصلت علي المركز الرابع أيضاً، معلنةً استعدادها المشاركة في نفس المسابقة في فرع القراءات خلال العام المقبل.

فوز أسماء الجمل بالمركز الأول في الفرع السادس الخاص بذوي الهمم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، قد أعلن أمس الأول الاثنين، فوز أسماء عادل سيد أحمد محمد الجمل، بالمركز الأول في الفرع السادس الخاص بذوي الهمم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين والمقامة تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وستحصل على جائزة قدرها 150 ألف جنيه، ومصحف، وشهادة تقدير.

محافظ كفر الشيخ يهنئ «أسماء» لفوزها في المسابقة

وهنأ اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، أسماء عادل سيد أحمد محمد الجمل، ابنة محافظة كفر الشيخ، لفوزها بالمركز الأول في الفرع السادس الخاص بذوي الهمم في المسابقة العالمية للقرآن الكريم التاسعة والعشرين، مثمناً إصرارها على تحدي ظروفها، لتُثبت للجميع، أنها قادرة على التفوق، وإثبات الذات.