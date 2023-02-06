وظائف وزارة الأوقاف 2023.. تعرف على آخر موعد للتقديم

تتيح وزارة الأوقاف في تلك الفترة التقديم على وظائف شاغرة بها، حيث أعلنت بوابة الوظائف الحكومية الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، عن حاجة الوزارة إلى شغل وظائف وزارة الأوقاف 2023.

ومع فتح باب التقديم في تلك الفترة، تستعرض «الوطن»، آخر موعد للتقديم على وظائف وزارة الأوقاف 2023.

وظائف وزارة الأوقاف 2023

ويتاح التقديم على وظائف وزارة الأوقاف 2023، من نهاية شهر يناير، حيث بدأ التقديم يوم 31 يناير، وينتهي التقديم يوم 30 من مارس المقبل.

كيفية التقديم على وظائف وزارة الأوقاف 2023

وعلى الراغبين في التقديم على وظائف وزارة الأوقاف 2023، عليهم الضغط هـنا وملء الاستمارة واتباع الخطوات المطلوبة للتسجيل.

وأعلنت بوابة الوظائف الحكومية، توافر فرص عمل بنظام التعاقد في وزارة الأوقاف لشغل وظيفة عامل مسجد.

شروط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف 2023

وجاءت شروط التقديم لوظائف وزارة الأوقاف 2023، كالتالي:

يجب ألا يزيد عمر المتقدم عن 35 عاما.

الحصول على مؤهل أقل من المتوسط.

مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية عامة.

مؤهل أقل من المتوسط - إعدادية أزهرية.

المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة الأوقاف 2023

بينما جاءت المستندات المطلوبة للتقديم لوظائف وزارة الأوقاف 2023، كالتالي:

تقديم صورة شخصية.

تقديم بطاقة الرقم القومي وجه أول وثان سارية.

شهادة التأهيل أو بطاقة الخدمات المتكاملة في حالة الإعاقة.

المؤهل الدراسي.

إيصال الإيداع البنكي.

تقديم شهادة بالموقف من الخدمة العسكرية.

تقديم وجهين من صحيفة الحالة الجنائية سارية، بشرط أن تكون موجهة للجهاز المركزي للتنظيم والإدارة أو وزارة الأوقاف.