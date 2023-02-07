ضبط 6 متهمين بالتخطيط لاختطاف شخص بسبب خلاف على بيع المخدرات

تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة النزهة، بمديرية أمن القاهرة، أثناء ملاحظة الحالة الأمنية في دائرة القسم، من ضبط 6 أشخاص، لثلاثة منهم معلومات جنائية، حال استقلالهم سيارة «ميكروباص»، ملك وقيادة أحدهم، وعُثر بحوزة أحدهم على هاتف محمول، بفحصه تبين احتوائه على بيانات لهاتف أحد الأشخاص، ومعلومات عن مكان تواجده.

تفاصيل ضبط المتهمين الستة

حسب بيان وزارة الداخلية، أنهم اعترفوا أثناء مناقشتهـم، باتفاقهم فيما بينهم على اختطاف أحد الأشخاص، مقيم في محافظة جنوب سيناء، وله محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة الشروق، بسبب خلافات مالية بينهم حول قيمة مواد مخدرة.

ضبط المزمع اختطافه

باستهداف المُزمع اختطافه أمكن ضبطه وبحوزته، كمية من مخدر الحشيش، ومبلغ مالي، وبمواجهته اعترف بما سبق، وأقر بحيازته للمواد المخدرة، بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات نشاطه الإجرامي، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.