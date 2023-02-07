ضبط شخصين لسرقتهما مبلغ مالي من داخل عيادة بكسر النافذة في القاهرة

تبلغ لقسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، من طبيب، باكتشافه كسر الخزينة الحديدية، وسرقة «مبلغ مالي - لاب توب - كاميرا تصوير»، من داخل العيادة خاصته، الكائنة بدائرة القسم.

التحريات حول الواقعة

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، ومن خلال الاستعانة بالتقنيات الفنية الحديثة، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة شخصين، أحدهما له معلومات جنائية، مقيمان بدائرة قسم شرطة الأميرية بالقاهرة، وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبطهما.

وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة بأسلوب كسر النافذة، وأقر أحدهما بأنه نظرا لسابقة عمله بالعيادة وعلمه باحتفاظ المجنى عليه بمبالغ مالية بداخلها، خطط لسرقته، واستعان بالمتهم الثاني لتنفيذ مخططه، وتمكنا من الدلوف للعيادة عقب كسرهما النافذة، باستخدام «أجنة - جاكوش»، وتمكنا من ارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه.

ضبط المسروقات

وبإرشادهما جرى ضبط المسروقات المستولى عليها بمسكنه، وأضاف بتخلصه من الأدوات المستخدمة فى الواقعة بإلقائها في الطريق العام، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية.