توقف حركة الملاحة في ميناء البرلس لليوم الثالث بسبب سوء الطقس

توقفت حركة الصيد بميناء البرلس، بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث علي التوالي، بسبب موجة الطقس السيئ التي تتعرض لها البلاد، والتي تسببت في ارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية.

توقف حركة الصيد

وتلقت غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظة، برئاسة المحاسب نصر عبد الهادي، إشارة من ميناء البرلس، بتوقف حركة الصيد، اليوم الثلاثاء، لليوم الثالث، نظراً لسوء الأحوال الجوية، وارتفاع الأمواج عن معدلاتها الطبيعية الذي بدوره أدي إلى توقف نشاط الصيد تماماً.

مناشدة الصيادين بعدم الخروج في رحلات صيد

وناشد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، جموع الصيادين، بعدم الخروج في رحلات صيد خوفاً على سلامتهم، وحياتهم، وضماناً لعدم تعرضهم للأمواج العاتية، وسرعة الرياح.

وبحسب توقعات الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فإن حالة البحر المتوسط في شواطئ مدينة بلطيم بمحافظة كفر الشيخ، اليوم الثلاثاء، ستكون مضطربة جداً، وارتفاع الموج فيه من 4 إلى 5 أمتار، بسبب سرعة الرياح التي تتراوح من 60 إلى 70 كم في الساعة، علي أن يكون اتجاه الرياح غربية إلى شمالية غربية، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية، لليوم الثالث على التوالي.