صعود جماعي لمؤشرات البورصة المصرية.. وقطاع البنوك في الصدارة

صعدت مؤشرات البورصة المصرية، اليوم، محققةً 1.11% ارتفاعا في رأس المال السوقي حتى منتصف التعاملات بمؤشر إيجي إكس 30 الرئيسي، الذي يقيس أداء أكبر 30 شركة مدرجة، ليصل إلى مستوى 16814.35 نقطة.

صعود إيجي إكس 50

وحقق مؤشر إيجي إكس 50 نمواً قدره 1.07% منذ افتتاح التداول ليصل إلى مستوى 2813.12 نقطة، فيما نما مؤشر إيجي إكس 70 «الشركات الصغيرة والمتوسطة» بواقع 1.15% ليصل إلى 2812.43 نقطة، وصعد مؤشر إيجي إكس 100 الأوسع نطاقا، بنسبة 1.12% ليصل إلى مستوى 4258.18 نقطة.

من بين الأسهم المدرجة، ارتفعت أسهم 76 شركة، وحافظت أسهم 87 شركة على مستوياتها، فيما انخفضت أسهم 9 شركات، وبلغ إجمالي العمليات المنفذة 24.208 عملية.

قطاع البنوك في الصدارة

كان قطاع البنوك على رأس القطاعات الصاعدة، يليه قطاع الموارد الأساسية، الرعاية الصحية والأدوية، الخدمات والمنتجات الصناعية والسيارات، ثم العقارات، والسياحة والترفيه، فيما حافظ قطاع المرافق على مستواه دون تغيير.