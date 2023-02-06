البورصة تختتم تعاملات اليوم على مكاسب سوقية بقيمة 13 مليار جنيه

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة اليوم، على ارتفاعات جماعية، إذ أغلق مؤشر البورصة الرئيسي «إيجي إكس 30»، مرتفعًا بنسبة 1.97% عند مستوى 16587.21 نقطة، محققة مكاسب سوقية 13 مليار جنيه.

مؤشر «إيجي إكس 70» يرتفع 0.7%

وصعد مؤشر البورصة للشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70» بنسبة 0.7%، مغلقًا الجلسة عند مستوى 2778.08 نقطة، وأغلق مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان الجديد» عند مستوى 4208.51 نقطة بارتفاع نسبته 0.91%.

مؤشر «إيجي إكس 50» يرتفع بنسبة 1%

كما أغلق مؤشر البورصة المصرية متساوي الأوزان «إيجي إكس 50»، على ارتفاع بنسبة 1%، ليغلق عند 2780.65 نقطة، وبلغت قيم التداولات 1.5 مليار جنيه، من خلال التداول على 382.4 مليون سهم، وتنفيذ 83.779 ألف صفقة.

رأس المال السوقي

واختتم رأس المال السوقي تعاملات الجلسة عند مستوى 1.050 تريليون جنيه، بمكاسب بلغت 13 مليار جنيه.

وتترقب البورصة المصرية تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، الذي أعلنته الحكومة المصرية، والذي يمثل الجانب التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي جرى إطلاقها عقب المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي.