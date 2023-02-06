طروحات الحكومة في البورصة تُنعش السوق.. وخبير: تجذب استثمارات جديدة

تستعد البورصة المصرية، لاستقبال عدد من الشركات العامة ضمن برنامج الطروحات الحكومية الذي أعلن عنه الدكتور مصطفى مدبولي في اجتماع مجلس الوزراء قبل أيام، حيث أعلن عن طرح حصص أسهم الشركات العامة، على أن يكون ذلك من خلال إدراج أسهم تلك الشركات في البورصة المصرية، أو بيع حصة لمستثمر استراتيجي.

الجانب التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة

وقال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء المصري، إن برنامج الطروحات، يمثل الجانب التنفيذي لوثيقة سياسة ملكية الدولة التي تم إطلاقها عقب المؤتمر الاقتصادي في أكتوبر الماضي، كخطوة لاستكمال جهود الدولة نحو تعزيز دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.

الطروحات الحكومية لها مردود إيجابي على أسوق المال

ويرى حسام عيد، رئيس قطاع الاستثمار بشركة القاهرة الوطنية للأوراق المالية، أن هناك حالة من الترقب والتفاؤل بشأن تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، لما تمثله هذه الخطوة من أهمية ومردود إيجابي على سوق المال بشكل عام، وعلى المؤشرات بشكل خاص، مشيرًا إلى أن تجارب الطروحات في الأسواق العربية أظهرت أهمية الطروحات الجديدة في البورصات، التي تساهم في جذب المستثمرين سواء مؤسسات مالية أو أفراد وضخ استثمارات جديدة.