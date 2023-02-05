هيئة الدواء توجه رسالة للمرضعات والسيدات الحوامل بشأن مرض السكر

أصدرت هيئة الدواء المصرية بيان مقتضب، حمل رسالة عاجلة إلى مرضى السكري من السيدات أثناء الحمل، وقالت هيئة الدواء الإنسلوين هو الخيار الأفضل لعلاج مرضي السكر أثناء الحمل، ويجب استشارة الطبيب في أثناء فترة الرضاعة الطبيعية.

المرضعات قد تتطلب تعديلات في جرعة الأنسلوين

وتابعت هيئة الدواء، في بيانها، بأنّ معظم النساء المرضعات قد تتطلب تعديلات في جرعة الأنسلوين والنظام الغذائي، منوهة بأهمية استشارة الطبيب لتحديد العلاج المناسب، واستشارة الصيدلي لمعرفة الطريقة الصحيحة لاستخدامها والآثار الجانبية والتفاعلات الدوائية المحتملة، وطريقة تجنبها.

التفاعلات الدوائية مع الأنسلوين

وأوضحت هيئة الدواء، كيفية تجنب التفاعلات الدوائية مع الأنسلوين، وقالت قد تزيد جرعة الأنسلوين المطلوبة مع بعض الأدوية مثل موانع الحمل غير الموضعية، الستيرويدات غير الموضعية، وأدوية الغدة الدرقية، ومدرات البول.

وأضافت هيئة الدواء المصرية، قد تقل جرعة الانسلوين المطلوبة مع بعض الأدوية مثل أدوية مرض السكري الفموية، بعض أدوية الضغط، والأسبرين، وأكدت هيئة الدواء ضرورة استشارة مقدم الرعاية الصحية في تناول أدوية اخري مع الإنسلوين.