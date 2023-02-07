ندوة عن حفظ التراث في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية

أقيمت اليوم الثلاثاء، ندوة عن آليات الحفاظ على التراث السينمائي ضمن فعاليات الدورة الثانية عشر لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، بمشاركة سفيرة دولة ساحل العاج، وعدد من السينمائيين من دولة السنغال التي تعد ضيف شرف المهرجان.

ودارت فعاليات الندوة عن أهمية أرشفة التراث السينمائي الأفريقي، وذلك في غياب الفنان محمود حميدة رئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، وخالد عبدالجليل رئيس هيئة الرقابة على المنصفات الفنية.

تفاصيل الدورة الـ 12 من الأقصر للسينما الأفريقية

يذكر أن الدورة الـ 12 من مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية، انطلق في الرابع من الشهر الماضي، وكرم عدد من النجوم ابرزهم محمد رمضان وهالة صدقي، من المقرر أن تستمر الفعاليات حتى 9 فبراير الجاري.