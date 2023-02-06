مديرة مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية لقناة الحياة: نتواصل مع الأشقاء ونخلق منصات للإنتاج

قالت عزة الحسيني، مديرة ومؤسسة مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، إن المهرجان يقوم على عنصرين مهمين للغاية، هما التواصل مع أشقائنا في الدول الإفريقية، وخلق منصات للإنتاج السينمائي المشترك، والمساهمة في تنمية المجتمع المحلي في الصعيد الذي به قدر من الحرمان الثقافي، «محتاجين فعاليات كتير لاكتشاف الأطفال والمواهب وتطويرهم».

مشروعات مشتركة لتنمية الصناعة

وأضافت خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحياة اليوم» الذي تقدمه الإعلامية لبنى عسل على شاشة «الحياة»: «كذلك على المستوى الإفريقي بخلق مشروعات مشتركة لتنمية صناعة السينما المصرية، وكذلك الترويج للسينما الإفريقية كسينما صاعدة على مستوى العالم ومهمة جدا».

الصناعة وأهميتها

وتابع: «أي مهرجان به عروض أفلام ومسابقات، لكن مهرجان الأقصر حريص دائما على أن يضيف جزء الصناعة، ودائما نطور أفلام ومشروعات إفريقية، كما أننا نقدم الجوائز عندما نستطيع، وكذلك لعمل جوائز لإنتاج أفلام لأن ذلك يصب في صالح الصناعة في النهاية».

واستطرد: «بيجيلنا أبلكيشنز كتير من خارج مصر، وأصبحنا من أهم المهرجانات المتخصصة في السينما الإفريقية على مستوى إفريقيا والعالم، وفي معظم دول العالم هناك مهرجانات متخصصة في السينما الإفريقية».