مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية يكرم هشام نزيه: موسيقاه أحدثت تغييرا في الأفلام

كرم مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، المؤلف الموسيقي هشام نزيه، وقالت مقدمة المهرجان: «إن المهرجان حاول تغيير مفهوم التكريم الذي مقتصرا على أصحاب العمر الطويل، ورحلة السنين، والمهرجان غير هذا المفهوم إلى تميز العطاء الفني دون النظر عن العمر».

هشام نزيه قدم للسينما المصرية أفلاما رائعة

وأضافت مقدمة حفل افتتاح مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وتعرضه قناة الحياة: «هشام نزيه قدم للسينما المصرية أفلاما رائعة، وأحدث تغييرا في موسيقى الأفلام، وموسيقاه المصرية العالمية المأخوذة من تراثنا وخاصة في مسابقة احتفالية نقل المومياوات الملكية، وترشح لجائزة إيمي لعام 2022».

من جانبه عبر هشام نزيه عن سعادته بهذا التكريم، قائلا: «مبسوط جدا، وشكرا لمهرجان الأقصر، أنا وزمايلي غالبا ما بنشتغل في غرف صغيرة جدا، وبنفضل نشتغل ومش بنعرف بيحصل إيه برة باب الأوضة، لغاية لحظة ما بنخلص فيها الشغل وندوس على زرار الإرسال ومش بنعرف بيحصل إيه بعد كدة».

وتابع: «مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية مناسبة رائعة عظيمة، وأشكركم أنكم جمعتونا هنا، ولما باجي هنا بحس إني صغير أوي».

قناة الحياة تعرض الحفل

وأذاعت شبكة تليفزيون الحياة، مساء الأحد، حفل افتتاح الدورة الـ12 من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، والمُنعقد خلال الفترة من 3 إلى 9 فبراير الجاري تحت شعار «السينما.. خلود الزمان» بمشاركة 55 فيلما من 30 دولة إفريقية، و12 فيلما طويلا بينها أفلام من 4 دول عربية، هي: «مصر وتونس والجزائر والمغرب».