محمد رمضان لـ قناة الحياة: سعيد بتكريمي من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية

تذيع قناة الحياة في تغطية خاصة عبر شاشتها حفل افتتاح مهرجان الأقصر الذي أقيم مساء أمس بمعبد الأقصر، وسط حضور عدد كبير من الفنانين وصناع السينما.

سعيد جدا بتكريمي من مهرجان الأقصر

وعلى هامش المهرجان ألتقت كاميرا «الحياة» بـ محمد رمضان وأعرب عن سعادته لتكريمه بمدينة الأقصر ومن مهرجان الأقصر.

وقال رمضان لقناة الحياة: «سعيد جدا بتكريمي من مهرجان دولي، من مهرجان السينما الإفريقية وسعيد بتكريمي من مهرجان ناجح زي مهرجان الأقصر وسعيد بوجودي في مدينة عظيمة زي الأقصر».

كما قال محمد رمضان في كلمته أثناء التكريم: «كل الشكر لإدارة المهرجان ولمحمود حميدة على تسليمي التكريم وأشكر سيد فؤاد وعزة الحسيني والمخرج مجدي أحمد علي، وأنا فخور بهذا التكريم في هذا المكان».

وكان الفنان محمد رمضان، أعرب عن سعادته لتكريمه بالدورة الـ12 لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، قائلا: «شرف عظيم وجائزة في تاريخي أني تسلمت جائزة كممثل من نجم وممثل قدير مثل الأستاذ محمود حميدة، الرئيس الشرفي لمهرجان الأقصر للسينما الإفريقية».

وتوجه الفنان محمد رمضان، في تصريحات لشبكة تليفزيون الحياة على هامش تكريمه بـ«مهرجان الأقصر»، أنه يتوجه بالشكر والتقدير للمخرج الكبير مجدي أحمد علي، وسيد فؤاد، رئيس مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، وكل أهل الأقصر على تكريمه.

الحفاظ على الفن والإبداع والريادة الفنية

ولفت إلى أن تكريمه في معبد الأقصر يجعله يشعر بأننا نحتاج كفنانين ومبدعين مصريين بأن نبذل كل الجهد للحفاظ على الفن والإبداع والريادة الفنية والثقافية والتي حققها الأجداد لمصر بالأدوات المتاحة لهم في هذا التوقيت، واليوم أيضا نسعى لخلود الإبداع والفن المصري عبر الأعمال الفنية والسينمائية التي ستعيش طويلاً أيضا.