تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023.. طريقة التقديم والرسوم

أكد محمود الفولي، وكيل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني بمحافظة المنوفية، أن تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 ستنطلق يوم الخميس المقبل، بعد إعلان النتيجة اليوم واعتمادها من قبل المحافظ اللواء إبراهيم أحمد أبوليمون، بنسبة نجاح 82.26% .

رسوم تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023

وأضاف وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 تستمر من يوم الخميس المقبل ولمدة أسبوعين، ويتاح للطالب تقديم التظلم في أكثر من مادة، مقابل دفع رسوم قيمتها 35 جنيهًا لكل مادة من المواد التي يتظلم فيها الطالب.

خطوات تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023

وأوضح «الفولي»، أن خطوات تظلمات نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 تتمثل في توجه الطالب إلي الإدارة التعليمية التابع لها تسهيلًا عليهم، ثم يقوم بتحديد المواد التي يرغب في التظلم فيها وسداد الرسوم المقررة والبالغة 35 جنيهًا للمادة، وبعدها يتم نقل التظلمات إلى الطلاب كنترول الشهادة الإعدادية في المنوفية وتحديد موعد لبحث شكوي الطالب .

وقال «الفولي» إن نسبة النجاح في نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 مرتفعة، وأن العمل علي التصحيح ورصد الدرجات والمراجعات لكل المواد والدرجات استمر لأكثر من عشرة أيام، لكي يحصل كل طالب على حقه، موضحاً أن عدد طلاب الشهادة الإعدادية في المنوفية يزيد على 81 ألف طالب.