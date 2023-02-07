3 طرق للحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 الترم الأول

أعلنت محافظة المنوفية، نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 الترم الأول، ويمكن للطلاب معرفة نتيجة الشهادة الإعدادية من خلال 3 طرق مباشرة للحصول على النتيجة بالاسم ورقم الجلوس، بعد اعتمادها من قبل اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية .

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023

يمكن للطلاب الحصول علي نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس من خلال الطرق التالية :

أولا: الدخول على موقع جريدة « الوطن» والحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 الترم الأول بالاسم ورقم الجلوس من هنا .

ثانيا: الدخول على موقع المحافظة الخاص بإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 الترم الأول من خلال هذا الرابط من هنا، والحصول على النتيجة بعد إدخال رقم الجلوس .

ثالثا: يمكن للطالب الحصول على نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية 2023 بالاسم ورقم الجلوس من المدرسة المقيد بها الطالب في الإدارات التعليمية المختلفة .

نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة المنوفية

من جانبه، أكد طارق سعد الدين وكيل مديرية التربية والتعليم بالمنوفية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الشهادة الإعدادية شهدت تكاتف كافة الجهات في الدولة حتى الانتهاء من إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية بالمنوفية 2023 الترم الأول بعد اعتمادها من المحافظ، موجها الشكر لكل فريق العمل في المديرية وكافة الجهات في المحافظة علي التنسيق التام من أجل مصلحة الطلاب .