مفاعل مصر البحثي الثاني يستضيف طلاب مدرسة يحيى المشد بالقليوبية

استقبل الدكتور عمرو الحاج، رئيس هيئة الطاقة الذرية، والدكتور ياسر توفيق، نائب رئيس الهيئة للمشروعات البحثية، والمشرف على مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني، وفدا يضم 20 طالبا من المرحلة الثانوية، من طلبة مدرسة الدكتور يحيى المشد الرسمية المتميزة للغات التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية، بمديرية التربية والتعليم بمحافظة القليوبية، والتي تضم مراحل التعليم الأساسي الأربعة رياض الأطفال والإبتدائي والإعدادي والثانوي.

جاء ذلك تزامنا مع إطلاق المنتدى الخامس لشباب العالم، ودعم وتشجيع وثقة قيادات الدولة في الشباب المصري، ورؤية الدولة على ضرورة إتاحة الفرصة للتواصل مع الشباب لمناقشة القضايا المعاصرة، وفي ضوء استراتيجية هيئة الطاقة الذرية بالتواصل المجتمعي مع جميع فئات المجتمع خاصة الشباب، لتعريفهم بالاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، وكذلك زيارتهم لمراكزها ومعاملها لتعريف الشباب المصري بأنشطة وإمكانيات مصر في هذا المجال الحيوي.

واختيرت مدرسة الدكتور يحيي المشد، لتكون أول مدرسة رسمية يزور طلابها مجمع مفاعل مصر البحثي الثاني ومركز البحوث النووية بأنشاص لعدة أسباب، نظرا لارتباط اسمها بالعالم النووي المصري الدكتور يحيي المشد، الذي يعد من الرعيل الأول لهيئة الطاقة الذرية، إضافة إلى أنّها من أفضل مدارس محافظة القليوبية وكذلك تطبيقها للتكنولوجيا الحديثة في الوسائل التعليمية وانفرادها بأحدث معامل اللغات والمعامل المتخصصة في العلوم.

استخدام النظائر المشعة في التشخيص والعلاج

بدأت الزيارة بترحيب الدكتور عمرو الحاج بالطلبة، وإبراهيم عبدالرازق، مدير المدرسة والمشرفين على الزيارة، وشملت الزيارة بعض المحاضرات التعريفية للطلبة عن أنشطة هيئة الطاقة الذرية وقدمها الدكتورة عبير امين حيث عرضت نشاط الهيئة في مجال استخدام النظائر المشعة في التشخيص والعلاج وكذلك عرض من دكتور محمد مصطفى عن انتاج النظائر المشعة وكذلك عرض من دكتور هاني الصنافيني عن التعامل مع المخلفات المشعة كما تم عمل زيارة لبعض المنشآت بمركز البحوث النووية بأنشاص مثل مفاعل مصر البحثي الثاني ومصنع انتاج الوقود النووي.

وأُنشئت المدرسة عام 2008، وحصل طلابها على جوائز في مختلف المجالات على مستوى الجمهورية والمحافظة، وكذلك الصعود للمراحل النهائية في مسابقة برنامج العباقرة، كما حصل أبناء المدرسة على مراكز متقدمة في مسابقة ناسا لعلوم البيئة والفضاء، كذلك حصول أحد طلبتها وهو الطالب أحمد شرف على منحة خارجية من جامعة ستانفورد.

شارك في الزيارة وكيلة المدرسة مرفت فرويز، كبير الاخصائيين الاجتماعيين والمسئول عن الزيارة محمد كمال، ورئيس مجلس الأمناء، عبدالنبي النديم، ونائب رئيس مجلس الأمناء محمد نايل.

تعريف جيل الشباب بالتكنولوجيا النووية واهميتها لخدمة المجتمع

وبدء الدكتور عمرو الحاج والدكتور ياسر توفيق، بفتح حديث مع الطلاب ومنهم الطالب عبد الله محمد حلمي المشارك في مسابقة ناسا بمشروع عن التغيرات المناخية، الذي اختير بين أفضل 30 من المشاركين على مستوى المسابقة، وكرّمه الدكتور عمرو الحاج.

وأعرب الحاج عن مدى سعادته باستضافة طلبة مدرسة يحيي المشد وإعطائهم فرصة للتعرف على أنشطتها ومجالات عملها وأهم مشروعاتها في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية والتي تخدم المجتمع المصري في جميع المجالات، مثل الطب، العلوم، الزراعة، الصناعة، الصيدلة، الهندسة.