«الطاقة الذرية» تدرب مهندسي زيمبابوي على تصميم أجهزة القياس النووية

قال الدكتور عمرو الحاج رئيس هيئة الطاقة الذرية، إنه في إطار مشروع التعاون الثلاثى بين مصر ودولة زيمبابوى والوكالة الدولية للطاقة الذرية، تقدم مصر المساعدة الفنية لزيمبابوى فى مجال الأجهزة النووية والتطبيقات الصناعية للنظائر المشعة، من خلال إرسال خبراء مصريين إلى الدولة الإفريقية الشقيقة، وتدريب عدد من المهندسين من زيمبابوى فى مصر.

تدريب على صيانة وتصميم أجهزة القياس النووية

أوضح الحاج، أن هيئة الطاقة الذرية، دربت خلال الفترة الماضية 4 أفراد من زيمبابوي في معامل قسم الهندسة والأجهزة العلمية بمركز البحوث النووية بأنشاص، لمدة شهرين، على تكنولوجيا الإلكترونيات المتقدمة وتطبيقاتها في القياسات النووية وصيانة وتصميم أجهزة القياس النووية ومعايرتها، وكذلك على التطبيقات السلمية للنظائر المشعة فى الصناعات المختلفة، مثل الصناعات البترولية والبتروكيماويات والسكر ومحطات معالجة المياه.

وأشارت الهيئة، في بيان، إلى تدريب نخبة متميزة من أعضاء هيئة التدريس بقسم الهندسة والأجهزة العلمية، وتحت إشراف الدكتور هانى كسبان رئيس القسم.

يجدر الإشارة، إلى أن قسم الهندسة والأجهزة العلمية، أحد المدارس العلمية التي تذخر بها هيئة الطاقة الذرية، ويعتبر مدرسة علمية متميزة في مجال الأجهزة العلمية والهندسية والإلكترونيات المتخصصة في المجال النووي.

اليوم العلمي لقسم الهندسة والأجهزة العلمية

صرح الدكتورهداية أحمد كامل نائب رئيس الهيئة للتدريب والتعاون الدولي، والمشرف على مركز البحوث النووية، بأنه في إطار بدء نشاط الأقسام العلمية مع العام الجديد، سينطلق غدا الأحد، اليوم العلمي لقسم الهندسة والأجهزة العلمية، فى سلسلة من الأيام العلمية، التي سيتم تنظيمها شهريا بمركز البحوث النووية، لعرض أهم الأنشطة وتبادل الخبرات بين أقسام الهيئة المختلفة.

وأضاف الدكتور هانى كسبان رئيس قسم الهندسة والأجهزة العلمية، أن اليوم العلمي، سيشمل عرض من الدكتورة ليلى فكري نائب رئيس الهيئة الأسبق والأستاذ المتفرغ بالقسم، عن نشأة القسم منذ عام 1962، وأنشطته المختلفة، خاصة في مجالات التعاون الدولي وتدريب الكوادر البشرية من الدول الإفريقية، كما سيتم تقديم بعض العروض الفنية عن أنشطة القسم، وأهم الأبحاث العلمية من أعضاء هيئة التدريس بالقسم.

وأكد الدكتور شريف الجوهري المستشار الإعلامي للهيئة، بأن الهيئة تولي اهتماما كبيرا بالتعاون مع الدول الإفريقية، في إطار مشروعات الأفرا مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، ودعما لدورها المحوري في هذا المجال.