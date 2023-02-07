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اعتماد نتيجة الفصل الدراسي الأول للشهادة الإعدادية في المنيا

كتب:

اسلام فهمي
12:59 م | الثلاثاء 07 فبراير 2023
اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

اعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية في المنيا

اعتمد الدكتور محمد أبوزيد نائب محافظ المنيا اللواء أسامة القاضي، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الفصل الدراسي الأول 2023 للشهادة الإعدادية، إذ بلغت نسبة النجاح بالمدارس الرسمية والمنازل 74.13%، بحضور المهندس حمدي السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

حرص الدولة على دعم المنظومة التعليمية

وأعرب نائب المحافظ عن خالص تهانيه للطلاب المتميزين، والناجحين وأولياء أمورهم، كما قدم التهنئة للقيادات التعليمية والإداريين، متمنيا دوام النجاح والتفوق، مؤكدًا حرص واهتمام الدولة على دعم المنظومة التعليمية، باعتبارها أساس التقدم والتنمية، حيث تعمل المحافظة على تقديم كافة أشكال الدعم للعملية التعليمية ورفع المستوى والكفاءة للقائمين على العملية التعليمية ورعاية وتحفيز الطلاب المتفوقين.

عدد الطلاب الناجحين

من جانبه، أوضح حمدي السيد، وكيل وزارة التعليم بالمحافظة، أن عدد الطلاب المتقدمين للامتحان بالمدارس الرسمية والمنازل بلغ 91227 طالباً، حضر منهم 88135 طالباً، وبلغ عدد الناجحين 65338 طالباً، بنسبة نجاح 74.13%.

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